Primeiro treino de Guto Ferreira no Ceará tem novidades e retorno de jogadores; veja detalhes

O primeiro treino de Guto Ferreira à frente do Ceará foi marcado por novidades no gramado. O lateral-direito Orejuela, anunciado recentemente, e o atacante Guilherme Bissoli, que deve ser anunciado nos próximos dias, treinaram com o restante do grupo.

Após a entrevista coletiva de apresentação do novo treinador do Vovô, os atletas foram ao gramado de Carlos de Alencar Pinto (CAP) para o primeiro trabalho com Guto Ferreira. Em um primeiro momento, o grupo realizou um trabalho de movimentação sem bola.

Posteriormente, os jogadores foram divididos em três grupos e realizaram um trabalho com bola. Orejuela e Guilherme Bissoli, que ainda não fizeram suas estreias com a camisa do Ceará, participaram normalmente das duas atividades.

Legenda: Treino do Ceará Foto: Samuel Conrado/SVM

RETORNOS DE LESÃO

O lateral-direito Warley, desfalque contra o Avaí por conta de desconforto muscular na coxa, e o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, também desfalque na partida por estar na transição, retornaram às atividades com o grupo e devem estar à disposição de Guto contra o Sport.

AUSÊNCIAS NO TREINO

Por outro lado, três jogadores não participaram das atividades com o restante do elenco alvinegro. Richard sequer foi a campo e segue tratando desconforto muscular no músculo adutor da coxa. Luiz Otávio, por sua vez, realizou trabalho separado no gramado.

O volante Arthur Rezende chegou a aparecer no gramado de Carlos de Alencar Pinto, mas deixou o campo e não participou das atividades com o restante do grupo. O jogador negocia com um clube árabe e pode deixar o Ceará nos próximos dias.

PRÓXIMO COMPROMISSO

A delegação do Ceará embarca neste sábado (1º), às 10h20, para Recife, onde encara o Sport no próximo domingo (2), pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida acontece na Ilha do Retiro e tem início marcado para às 18h.

*Sob a supervisão de Vladimir Marques.