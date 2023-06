O técnico Guto Ferreira foi apresentado nesta sexta-feira (30) no Ceará ciente da responsabilidade que tem em sua segunda passagem pelo clube. A temporada vencedora de 2020 com título da Copa do Nordeste e o 11º lugar na Série A - melhor campanha em pontos corridos do Vovô até então - foram lembradas por ele, assim como a identificação com a torcida, mesmo sem ela no estádio no período de pandemia, mas a responsabilidade colocar o Vovô na Série A foi o ponto central de sua apresentação.

O carinho pelo Vovô em suas palavras foi nítido, tratando o convite para retornar ao Ceará como irrecusável e sonhando com um desfecho feliz na Série B.

"Na minha passagem anterior pelo Ceará tive o carinho do torcedor, dos funcionários e staff do clube. A felicidade de retornar é imensa. Por isso, o convite do Ceará é irrecusável. Saí frustrado por nunca ter tido o calor do torcedor ao meu favor. Com ele ao lado, apoiando, não tem pra ninguém. Tenho 4 acessos na carreira e isso é uma coisa que fortalece. E tem esse desafio lá no fundo, de ser campeão. Não posso me cobrar ainda pelo processo de construção dentro do Ceará, mas a aspiração é colocar o time no G4 e subir para a Série A. Após isso ousar, pensar mais alto, lá no fundo eu tenho essa aspiração", disse ele.

Guto Ferreira é apresentado no Ceará: "Vamos recuperar a confiança e buscar o G4"https://t.co/A5ky0Osl40



📹Lucas Catrib / SVM pic.twitter.com/gDEaRslnGD — Jogada (@diariojogada) June 30, 2023

Resgatar a confiança

Sobre o diagnóstico que fez no elenco atual e da condição do grupo do Ceará, Guto afirmou que será preciso resgatar a confiança do elenco e pede o apoio da torcida para que isso aconteça.

"A gente vai correr contra o relógio, contra o número de jogos. Tudo que nós acreditamos nós vamos buscar realizar. É podermos contar com todo mundo, acreditando, trabalhando junto, com a arquibancada. O torcedor é uma arma fantástica. O torcedor tem que ter paciência e jogar junto. O trabalho é progressivo, até que após a última rodada o Ceará esteja entre os 4. O mais importante é buscar organizar o time dentro do modelo, de acordo com a características dos jogadores. Precisamos resgatar a confiança do grupo e o torcedor é peça importante para isso".

Legenda: Guto Ferreira foi apresentado no Ceará nesta sexta-feira (30) Foto: LUCAS CATRIB / SVM

Sem rótulos

O treinador rebateu as observações sobre o estilo de jogo a ser implementado no Ceará, se seria uma estratégia mais reativa, como foi o time de 2020.

"Sou um treinador que subtrai o melhor do grupo, de acordo com as características dos jogadores. O que o torcedor quer um time vitorioso e o treinador busca dentro do que tem em estratégia, montagem e tirar o melhor daquele grupo. Eu já montei times propositivos, não reativos. Mais que o jogo bonito e propositivo, faremos um jogo que traga vitórias e que o Vozão volte a seu lugar que é a Série A. O Guto de hoje está dia a dia aprendendo, o futebol evolui a cada dia e estou mais maduro. Vou buscar as melhores soluções dentro do plantel".