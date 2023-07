Ceará acerta empréstimo do volante Breno, do Botafogo

O Ceará acertou o empréstimo do volante Breno junto ao Botafogo. O jogador de 22 anos é a quinta contratação do Alvinegro nesta janela de transferências do meio do ano. O atleta chega para a sequência da Série B do Brasileiro, com vínculo até o fim da temporada de 2023. A informação é do O Globo.

Breno foi contratado pelo time carioca ainda em 2022. No entanto, após ter uma série de lesões passou quase um ano parado e acabou perdendo espaço no time. Pouco utilizado, Breno atuou em apenas três partidas em 2023. A última foi contra o Patronato, pela Copa Sul-Americana. O jogador tem vínculo com o clube carioca até dezembro de 2024.

Além do volante, o Ceará trouxe Guilherme Bissoli (atacante), Sidnei (zagueiro), Paulo Victor e Orejuela (laterais). O Ceará fecha o primeiro turno da Série B diante do Juventude, neste domingo (23). As equipes se enfrentam no Estádio Alfredo Jaconi, a partir das 15h30 (de Brasília).

FICHA TÉCNICA:

Breno Washington Rodrigues da Silva

Posição: Volante/Meia

Naturalidade: Goiânia-GO

Nascimento: 01-09-2000

Altura: 1m77

Clubes na carreira: Goiás, Botafogo e Ceará.