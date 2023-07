CearáCast: O Ceará acordou para a Série B?

A sequência positiva do Alvinegro contra concorrentes direitos pelo acesso na Série B foi destaque do novo episódio do Ceará Cast. Com menos de um mês no cargo, Guto Ferreira consegue pontos preciosos e a moral que precisava para virar a chave na reta final do primeiro turno.

Além disso, tem o debate sobre os cânticos homofóbicos que podem gerar punição ao clube. Para falar sobre o momento do Vozão na competição, Samuel Conrado recebeu as jornalistas do Sistema Verdes Mares, Crisneive Silveira e Beatriz Carvalho.