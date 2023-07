Ceará terá três desfalques para a próxima partida, suspensos; Bruno Ferreira retorna

O próximo compromisso do Ceará na temporada de 2023 é o duelo contra o Juventude, no domingo, (23), às 15h30, fora de casa. Para esse jogo o Alvinegro terá três desfalques importantes. Em decorrência do terceiro cartão amarelo, Erick, Willian Maranhão e Zé Ricardo vão cumprir suspensão e estão fora do jogo.

Esta será a segunda ausência de Erick no Brasileirão Série B. Na primeira rodada do campeonato o ataque titular foi Hygor Cléber, Janderson e Vitor Gabriel, desde então Erick tem sido titular absoluto no Ceará. O jogador é o artilheiro da equipe alvinegra com 38 jogos, 14 gols e 10 assistências.

Hygor Cléber, Richardson e Caíque Gonçalves são peças que o técnico Guto Ferreira poderá utilizar no lugar dos três desfalques. Na última rodada, diante do Vila Nova-GO, o volante Caíque Gonçalves levou o primeiro cartão amarelo e só corre o risco de está fora do jogo contra o Ituano se levar cartão vermelho diante do Juventude.

Por outro lado, Bruno Ferreira cumpriu suspensão na partida contra o Vila Nova-GO e está à disposição de Guto Ferreira para o jogo contra o Juventude válido pela 19ª rodada.