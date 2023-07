Depois de jogo sofrido, Guto Ferreira fala sobre Luiz Otávio: 'A história conta quem é'

O zagueiro Luiz Otávio foi o responsável por marcar o gol da vitória do Ceará sobre o Vila Nova, na noite desta quarta-feira (19), e deixar o treinador Guto Ferreira mais feliz. Após a partida, o comandante do Vozão não poupou elogios ao maior símbolo de liderança do seu atual elenco.

"O Luiz é um cara com muitos anos de clube, extremamente identificado com o Ceará. É capitão, líder na essência, é um cara privilegiado nas ideias, no pensamento, e na maneira de gerir a carreira dele. Um pai exemplar. Um cara de bem. É um cara que na outra passagem, eu pegava no pé dele, falava que precisava melhorar. Cheguei aqui de novo agora e tudo aquilo que eu tinha falado, ele estava fazendo em uma qualidade que me surpreendeu. É um cara que quando ele não está fazendo, é porque não está tendo a oportunidade. Mas quando ele tem a oportunidade, é consciente, é trabalhador. A história conta quem é Luiz Otávio", comentou.

CAPITÃO ALVINEGRO

Legenda: Luiz Otávio é ídolo da torcida alvinegra. Foto: Thiago Gadelha / SVM

No Ceará desde 2017, Luiz Otávio tem 290 jogos com a camisa alvinegra, 12 gols marcados e quatro assistências concedidas. Além disso, o atleta tem quatro títulos como jogador do Vovô: duas Copas do Nordeste (2020 e 2023) e dois Campeonatos Cearenses (2017 e 2018). Os números são expressivos e os tornam um dos principais ídolos da história recente do Alvinegro de Porangabuçu.