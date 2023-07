Ceará x Vila Nova: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em mais um duelo da parte de cima da tabela da Série B, o Ceará recebe o Vila Nova, às 21h30, nesta quarta-feira (19), pela 18ª rodada. Diante do líder, o Vozão quer embalar e melhorar o retrospecto com apoio do torcedor. O confronto será na Arena Castelão, capital cearense.

Com apenas um dia de treino, o Ceará encerrou a preparação para enfrentar a equipe goiana. O Alvinegro vem numa sequência de apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da Série B. Com o empate em 1 a 1, diante do Mirassol, fora de casa, na última rodada, o Vozão está na 11ª posição, com 25 pontos.

Do outro lado tem o Vila Nova, que ocupa a primeira colocação com 34 pontos. Na última rodada, o Tigre foi derrotado por 1 a 0 para o Londrina, no estádio do Café, no Paraná. Em 17 partidas do campeonato, o time de Claudinei Oliveira soma 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube da TV Diário, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES E RETORNOS

Para o confronto diante do Tigrão, o Vozão tem o desfalque do goleiro Bruno Ferreira, que cumpre suspensão automática. Richard volta de lesão, enquanto André Luiz vinha no banco e deve ser titular na meta alvinegra. O jovem arqueiro da base do Ceará atuou pela última vez no profissional em 2021.

Fora isso, Guto Ferreira não tem jogadores lesionados no departamento médico. Richard e Luiz Otávio encerraram o período de transição e são opções. Outros que podem ser relacionados para o confronto são o zagueiro Sidnei e o lateral-esquerdo Paulo Victor, os dois foram regularizados.

Já no Vila Nova, Claudinei Oliveira tem apenas uma dúvida no setor ofensivo. Ainda em tratamento com lesão muscular, o atacante Caio Dantas não tem um diagnóstico sobre sua condição de jogo. Em 16 jogos pelo Tigre na temporada, o jogador tem cinco gols marcados.

VOZÃO EM CASA

Apesar da vitória por 3 a 0 no último jogo como mandante, contra o Botafogo-SP, o Ceará ainda possui o quinto pior aproveitamento como mandante nesta Série B, com 41,7%. Em oito partidas no PV e na Arena Castelão, a equipe soma três vitórias, um empate e quatro derrotas. De 24 pontos disputados, o Alvinegro conquistou 10 até aqui.

Para o duelo, o Ceará fez promoção de ingressos para chamar o torcedor alvinegro. O torcedor que for à Arena Castelão pode encontrar bilhetes a partir de R$ 15. Além disso, tem o ingresso social, que oferece a entrada com a doação de três quilos de alimento.

TIGRÃO FORA DE CASA

Longe do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Vila Nova possui o terceiro melhor aproveitamento como visitante da Série B. Com 51,9%, a equipe soma quatro vitórias, dois empates e três derrotas em nove partidas. Dos 34 pontos que tem na tabela, 14 foram conquistados fora de casa.

O resultado negativo para o Londrina, no estádio do Café, na última rodada, quebrou a sequência de quatro partidas sem derrota do Vila Nova na Série B. Além do Tubarão, o Colorado foi derrotado na competição por Sport e Ponte Preta, os três jogos aconteceram fora de Goiânia.

EQUILÍBRIO NOS CONFRONTOS

O confronto de hoje na Arena Castelão marca o 26º encontro das equipes. Nos duelos até aqui, o Vila Nova tem uma leve vantagem ao possuir 11 vitórias, contra 8 do Ceará, além de 6 empates nas 25 partidas ao longo da história.

O último jogo entre Alvinegros e Colorados aconteceu há seis anos, quando o Ceará levou a melhor e desbancou o Vila Nova por 2 a 0, na Arena Castelão. Com gols de Élton e Magno Alves, o Vozão venceu a partida que era válida pela 28ª rodada da Série B de 2017.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES Ceará: André Luiz (Richard); Warley, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e William Formiga; William Maranhão, Zé Ricardo e Chay; Erick, Janderson e Nícolas (Bissoli). Técnico: Guto Ferreira. Vila Nova: Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Lourenço e Everton Brito; Neto Pessoa, Guilherme Parede e Ronald. Técnico: Claudinei Oliveira. FICHA TÉCNICA | CEARÁ X VILA NOVA Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 19/07/23 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

4º árbitro: Adriano Barros (CE)

Árbitro de Vídeo (VAR): Thiago Duarte Peixoto (SP) Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CEData: 19/07/23 (quarta-feira)Horário: 21h30 (horário de Brasília)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira (RJ)4º árbitro: Adriano Barros (CE)Árbitro de Vídeo (VAR): Thiago Duarte Peixoto (SP)