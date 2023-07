Ceará iguala sequência de invencibilidade e vence duas seguidas em casa na Série B pela primeira vez

A vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Vila Nova na noite desta quarta-feira (19) garantiu não apenas os três pontos na tabela de classificação, mas também a continuidade da sequência de jogos sem perder na competição. O Vovô não perde há três jogos.

Nos últimos três jogos, foram duas vitórias (3 a 0 sobre o Botafogo-SP e 1 a 0 sobre o Vila Nova) e um empate (1 a 1 com o Mirassol). A última derrota aconteceu no dia 2 de julho, quando o Ceará perdeu por 2 a 0 para o Sport, na estreia do técnico Guto Ferreira.

Com a sequência de partidas sem perder, o Vovô iguala a sua maior sequência de invencibilidade na Série B do Brasileirão 2023. Entre a sexta e a oitava rodadas da competição, foram três vitórias em sequência, contra Tombense, Criciúma e Londrina.

Legenda: Luiz Otávio marcou o único gol do Ceará contra o Vila Nova Foto: Thiago Gadelha/SVM

A vitória na noite desta quarta-feira também fez com que a equipe alcançasse uma marca que ainda não havia sido atingida nesta edição da Série B: vencer duas partidas seguidas como mandante, contra Botafogo-SP e Vila Nova.

Na próxima rodada, o Alvinegro viaja à Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde enfrenta o Juventude pela 19ª rodada da Série B, a última do primeiro turno da competição. A partida acontece no próximo domingo (23), às 15h30, no Estádio Alfredo Jaconi.