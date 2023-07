Ex-treinador do Ceará, Lucho González será auxiliar de Eduardo Coudet no Internacional

Ex-técnico do Ceará, Lucho González vai integrar a comissão técnica do Internacional até o fim de 2023. Lucho será auxiliar técnico de Eduardo Coudet. O anúncio do treinador no Colorado aconteceu na manhã desta quarta-feira, (19), através das redes sociais. A relação entre Coudet e Lucho já antiga, os dois jogaram juntos no River em 2004.

Lucho González treinou o Ceará em 2022, mas sua passagem pelo Alvinegro foi curta. Ele comandou o Vovô em 11 oportunidades e teve apenas uma vitória. Antes de chegar no Ceará, Lucho também integrou a comissão técnica do Athletico-PR, clube onde se aposentou como jogador. A atuação com o Alvinegro foi a primeira oportunidade de Lucho como treinador.