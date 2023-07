Internacional anuncia Eduardo Coudet como novo treinador até o final de 2023

O Internacional anunciou, na manhã desta quarta-feira (19), através das redes sociais, o retorno de Eduardo Coudet. O treinador vai assumir o comando técnico da equipe gaúcha e tem seu contrato com o clube válido até o final de 2023. Junto com ele, chega o auxiliar Lucho González, ex-técnico do Ceará, o preparador físico Octavio Manera e se auxiliar Guido Cretari, além do analista de desempenho Carlos Fernández.

"COUDET ESTÁ DE VOLTA AO INTER!", escreveu o clube.

Coudet volta ao Colorado três anos após sua saída. O treinador havia deixado o time depois de não ter seu pedido atendido pela direção do clube. Quando saiu, o Inter estava na liderança do Brasileirão e ainda havia se classificado para as oitavas da Libertadores.

O treinador vai ser o sexto técnico do Inter com Barcellos à frente do clube. Abel Braga, Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, Alexander Medina e Mano Menezes foram os nomes que passaram pelo Colorado.