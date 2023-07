Ceará leva vantagem sobre o Vila Nova em retrospecto recente; veja números

Nesta quarta-feira (18), o Ceará recebe o Vila Nova, na Arena Castelão, pela 18ª rodada da Série B. Em caso de resultado positivo, o Vozão pode chegar até o 6º lugar ao fim da rodada e se aproximar novamente do G-4. O retrospecto recente diante dos goianos é positivo. Nas últimas seis partidas, são quatro vitórias do Vovô, um empate e apenas uma derrota.

As duas equipes se enfrentaram em três edições de Série B na última década. Em 2014, o Alvinegro goleou o Tigre nos dois turnos: 4 a 0 no 1º e 5 a 1, fora de casa, no 2º. Em 2016, uma vitória para cada lado: Ceará 4 x 3 Vila Nova, em Goiânia, e Ceará 2 x 3 Vila Nova, na capital cearense. Já em 2017, ano que o Vozão conquistou o acesso, os clubes se mais duas vezes: 1 a 1, em Goiânia, e 2 a 0 para o Vovô, na Arena Castelão.

RETROSPECTO GERAL

No geral, são 25 jogos entre as duas equipes e a vantagem é do time goiano. São 11 vitórias do Vila Nova, oito do Ceará e seis empates.

VEJA OS JOGOS:

Ceará 2 x 4 Vila Nova - Brasileirão 1979

Vila Nova 0 x 0 Ceará - Brasileirão 1980

Vila Nova 2 x 0 Ceará - Série B 1997

Ceará 1 x 1 Vila Nova - Série B 1997

Ceará 1 x 0 Vila Nova - Série B 1997

Vila Nova 2 x 1 Ceará - Copa do Brasil 1999

Ceará 0 x 0 Vila Nova - Copa do Brasil 1999

Vila Nova 0 x 0 Ceará - Série B 1999

Ceará 0 x 0 Vila Nova - Copa João Havelange 2000

Vila Nova 3 x 0 Ceará - Série B 2002

Vila Nova 2 x 1 Ceará - Série B 2003

Vila Nova 0 x 2 Ceará - Série B 2004

Ceará 2 x 0 Vila Nova - Série B 2005

Vila Nova 2 x 1 Ceará - Série B 2006

Ceará 1 x 2 Vila Nova - Série B 2006

Vila Nova 1 x 0 Ceará - Série B 2008

Ceará 1 x 2 Vila Nova - Série B 2008

Vila Nova 1 x 0 Ceará - Série B 2009

Ceará 2 x 0 Vila Nova - Série B 2009

Ceará 4 x 0 Vila Nova - Série B 2014

Vila Nova 1 x 5 Ceará - Série B 2014

Vila Nova 3 x 4 Ceará - Série B 2016

Ceará 2 x 3 Vila Nova - Série B 2016

Vila Nova 1 x 1 Ceará - Série B 2017

Ceará 2 x 0 Vila Nova - Série B 2017