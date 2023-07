Seleção brasileira chega em Brisbane e faz últimos ajustes antes da estreia na Copa do Mundo

As meninas do Brasil desembarcaram na terça-feira (18), em Brisbane, na Austrália, onde ficarão durante toda a primeira fase da Copa do Mundo. A delegação se deslocou de Gold Coast até Brisbane, de ônibus, para o centro de treinamento. A viagem durou cerca de 1h30.

Autoridades australianas e torcedores brasileiros receberam a Seleção e as meninas ainda conheceram tradições da Austrália. O primeiro treino da equipe comandada por Pia Sundhage, em Brisbane, está marcado para esta quarta-feira, às 16h (horário local).

A treinadora vai ajustar a equipe para a estreia da seleção brasileira no dia 24 de julho, às 8h (horário de Brasília), contra o Panamá.