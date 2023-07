O sétimo episódio do Elas no Esporte já está disponível! Dessa vez conversamos com a atleta de Crossfit, Karol Paiva. Mãe de dois filhos e formada em Administração de Empresas, Karol pratica esse esporte há nove anos e desde 2016 participa de competições como uma atleta de alto rendimento.

ACOMPANHE A ENTREVISTA COM KAROL PAIVA:

VEJA OUTROS EPISÓDIOS