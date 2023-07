André Luiz comemora atuação pelo Ceará: 'anos de luta pra chegar até aqui'

Com gol do capitão Luiz Otávio, o Ceará bateu a equipe do Vila Nova pelo placar de 1 a 0, na Arena Castelão. A partida marcou a titularidade de André Luiz, que em 2021 havia feito seu último jogo com a camisa do Vovô, pela Fares Lopes na derrota por 1 a 0, contra o Barbalha.

O carioca de 23 de anos, teve uma boa apresentação, fazendo inclusive uma defesa difícil enquanto o placar ainda marcava 0 a 0 na arena. Pelo alvinegro, conquistou em 2019 o estadual sub-20, o campeonato brasileiro de aspirantes de 2020 e a copa do Nordeste em 2023, mesmo não sendo o titular.

Após o jogo, André Luiz expressou em suas redes sociais a felicidade de poder jogar contra o time de Goiás. “Anos de luta pra chegar até aqui! Feliz demais pela vitória na noite de hoje e pela minha estreia! Orgulho de ser vozão, vamos por mais!” disse o goleiro, via Instagram.

Posição disputada

A posição de goleiro vem deixando uma pulga na orelha de Guto Ferreira, que conta ainda com Richard (se recuperando de lesão) e Bruno Ferreira, que volta de suspensão e é o atual titular. André Luiz mostrou contra o Vila, que se precisar vai corresponder à altura.

Próximo jogo do Ceará

O Ceará entra em campo no domingo (23), contra o Juventude, às 15h30 no Estádio Alfredo Jaconi. O jogo é de seis pontos, já que a equipe do Rio Grande do Sul ocupa a 9ª posição na tabela da série B e o vovô está na 8ª, com 28 pontos, um a mais que o adversário.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto