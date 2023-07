Atacante João Victor retorna ao Ceará após passagem pelo Japão

O jovem atacante João Victor, que pertence ao Ceará, está retornando do futebol japonês. Ainda com 19 anos, o atleta vai ser reincorporado à base do clube e será avaliado para saber se permanecerá no Vovô ou será novamente emprestado.

O contrato do jogador, inclusive, já está reativado no BID. João Victor estava no Japão, atuando pelo FC Osaka, mas lá disputou apenas quatro partidas e não marcou nenhum gol. Ele deve desembarcar em Fortaleza nesta sexta-feira (21).

Cria da base alvinegra desde o Sub-15, o ponta-esquerda já foi visto como joia em Porangabuçu e chegou a disputar partidas pelo time profissional em 2021 e 2022. Ao todo, foram dez jogos na equipe principal do alvinegro.

João Victor fez a estreia no time profissional do Ceará na Copa do Nordeste de 2021, contra o Salgueiro-PE, na fase de grupos. O técnico do time na época era Guto Ferreira, que comanda o Vovô atualmente.

A última partida dele com a camisa alvinegra foi em novembro do ano passado, pelo Sub-20, contra o Flamengo. Em 2023, a diretoria decidiu emprestar o atleta para o futebol japonês.