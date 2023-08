Guarani x Ceará: ingressos a partir de R$10 para duelo da Série B; veja detalhes

O Ceará enfrenta o Guarani nesta quarta-feira (2), em jogo da Série B do Brasileiro, a partir das 21h30 (de Brasília). O torcedor alvinegro interessado em comparecer ao jogo, que será no Estádio Brinco de Ouro, poderá comprar ingressos a partir de R$ 10 reais.

O setor disponível para a torcida alvinegro é o Cabeceira Norte, com entrada pela Rua Avelino Amaral. Os ingressos estão em R$ 20 reais (inteira) e R$ 10 reais (meia).

É possível comprar os bilhetes nas lojas físicas, no dia do jogo. Basta procurar a Bilheteria Visitante, das 19 horas até 15 minutos do segundo tempo. Para comprar online, basta acessar este site aqui.