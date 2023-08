Ceará anuncia atacante Chrystian Barletta por R$ 6 milhões até 2028; veja perfil

O Ceará anunciou, na manhã desta segunda-feira, (29), a contratação do atacante Chrystian Barletta para o restante da temporada de 2023. O Alvinegro adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador por R$ 6 milhões e chega com contrato definitivo até julho de 2028.

O jogador foi formado na base do Joinville e tem passagens por clubes como Chapecoense, Bahia e São Bernardo, onde disputou o Campeonato Paulista 2023. No clube paulista, o atacante marcou quatro gols e deu uma assistência em 13 jogos.

O jogador estava no Corinthians e pelo clube esteve em campo em apenas cinco oportunidades.

Ficha técnica

Chrystian Amaral Barletta de Oliveira (Chrystian Barletta)

Nascimento: 05/07/2001

Posição: Atacante

Idade: 22 anos

Clubes em que jogou: Joinville/SC, Chapecoense/SC, Bahia/BA, São Bernardo/SP, Corinthians/SP e Ceará.