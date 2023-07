Orejuela deve deixar o Ceará após receber proposta de time da Colômbia; entenda

O lateral-direito Luís Orejuela deve deixar o Ceará em breve. O Diário do Nordeste apurou que o jogador colombiano de 27 anos recebeu uma proposta do Independiente de Medellín, da Colômbia, e vê com bons olhos a possibilidade de atuar em seu país de nascimento.

Orejuela considera que no Independiente de Medellín pode jogar mais e consequentemente ter mais chances de retornar à seleção colombiana. Anunciado pelo Ceará no dia ​​21 de junho de 2023, o lateral ainda não fez sua estreia com a camisa do Vovô.

Legenda: Orejuela foi apresentado no Ceará na tarde desta terça-feira (4) Foto: Raisa Martins / SVM

O colombiano pertence ao São Paulo e está emprestado ao Ceará. A negociação, portanto, é conduzida pela equipe paulista, detentora dos direitos de Orejuela. Procurado pela reportagem, o Ceará disse ter interesse na permanência do jogador.

Orejuela está emprestado pelo São Paulo ao Ceará até abril de 2024. O vínculo com o Independiente de Medellín seria por empréstimo de um ano. O São Paulo já notificou o Ceará da possibilidade da negociação envolvendo o lateral-direito e o atleta já teria inclusive se despedido dos companheiros de elenco.

Além de Orejuela, o Ceará conta hoje com outros dois laterais-direitos no elenco: Warley e Michel Macêdo. Além deles, o volante Caíque Gonçalves já chegou a ser utilizado de maneira improvisada na posição.