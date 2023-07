Ceará não vai liberar David Ricardo nem Erick em 2023

Dois dos principais destaques do Ceará no ano, o atacante Erick e o zagueiro David Ricardo deverão permanecer no clube até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro em 2023. O presidente alvinegro, João Paulo Silva, garantiu em entrevista ao programa Show do Esporte, da Verdinha, que não pretende liberar nenhum dos atletas antes do fim do ano.

Artilhei e líder em assistências do Vovô nesta temporada, Erick tem assinado pré-contrato com o São Paulo para 2024. O clube paulista teria interesse em contar com o jogador já nesta janela de transferências (que se encerra em 2 de agosto), mas o dirigente alvinegro descartou esta possibilidade.

"O Erick... Sem chance de liberar agora. O São Paulo em momento algum fez alguma proposta para antecipar o Erick, oferecendo valores ou jogadores, não procede. A resposta que eu dou é que a única possibilidade de saída seria pagar a multa. Já conversei com atleta e agente. Respeito ele não renovar com o Ceará, mas quero que ele nos ajude a voltar à Série A. Ele, em momento algum, me pediu isso, ou o agente, para sair de forma antecipada", afirmou.

Outro nome especulado recentemente foi do zagueiro David Ricardo, que entrou na mira do futebol português.

"O David Ricardo a gente quer contar. O treinador gosta muito do atleta. Eu vi que saíram informações na imprensa. Ceará não recebeu proposta, foi uma sondagem. Fui procurado pelo agente do jogador e Falei para ele que não sairia. Fiz um investimento no fim do ano passado e quero contar com ele até o final desta temporada. Se ocorrer, só para a temporada de 2024", garantiu.

OLHO NO MERCADO

Mesmo após anunciar o volante Breno e o atacante Saulo Mineiro, o Ceará ainda segue ativo no mercado e está perto de acertar com mais um atacante de lado para o restante da competição.