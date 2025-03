Os desafios do Fortaleza na Série A do Brasileirão 2025

O Fortaleza inicia neste sábado (29) a sua caminhada em mais uma edição da Série A do Brasileirão. Em 2025, o Leão participará da sétima edição consecutiva da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mais experimentado e com histórico positivo nos últimos anos.

Em 2024, em uma campanha histórica, o Fortaleza terminou no G-4 e confirmou vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Em 2025, tentará mais uma vez fazer uma campanha consistente, mas terá que superar alguns desafios para isso.

1. Fase ruim no início da temporada

Um dos desafios do Fortaleza na Série A do Brasileirão 2025 será superar o início ruim da temporada. O Leão vive um período turbulento antes da estreia, com quatro jogos sem vitória. Nos últimos dez jogos, foram apenas duas vitórias.

A equipe perdeu a final do Campeonato Cearense 2025 para o maior rival, Ceará, e se classificou na quarta colocação da fase de grupos da Copa do Nordeste, tendo perdido quatro das sete partidas que disputou no Nordestão.

2. Elenco com medalhões

Outro desafio será equilibrar bem o número de “medalhões” no elenco do Fortaleza. A média de idade do elenco está elevada, com jogadores como João Ricardo (36), Titi (37), David Luiz (37), Lucas Sasha (35), Marinho (34) e Deyverson (33).

A presença de jogadores experientes no elenco não é negativa em si, mas exige cautelas importantes da comissão técnica, principalmente no sentido de preservação física dessas jogadores diante do calendário recheado.

3. Calendário apertado

O Fortaleza disputa cinco competições na temporada 2025: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Diante disso, o calendário será um outro desafio para o Tricolor do Pici.

O Leão jogará todos os meios e fins de semana até a pausa para o Super Mundial de Clubes da Fifa, marcada para o meio de junho. Um elenco maior será necessário para dar conta da grande maratona de partidas.