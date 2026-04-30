Mozart valoriza vitória e classificação do Ceará: 'fizemos um jogo muito sólido'

O técnico Mozart, do Ceará, aprovou o desempenho alvinegro na vitória por 3 a 1 contra o Maranhão, nesta quarta-feira (29), que definiu a classificação às quartas de final da Copa do Nordeste.

O comandante exaltou o 1º tempo, quando a equipe marcou os três gols, e pontuou que a campanha foi de recuperação no torneio. Na próxima fase, o Vovô encara o Vitória-BA, fora de casa, em jogo único, no mata-mata - a previsão é de que o confronto ocorra entre os dias 6 e 7 de maio, conforme divulgou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Foi uma vitória importante, principalmente pela classificação, que era o nosso grande objetivo. Nós fizemos até aqui uma Copa do Nordeste de recuperação e conseguimos classificar. Em relação ao 2º tempo, eu quis fazer algumas trocas para aumentar a força do nosso time, até ficamos discutindo sobre colocar o Giulio ou Melk, mas o campo, na minha opinião, não permitia a característica desses jogadores pelo fato de realmente estar muito pesado, e a única coisa que que eu lamento no 2º tempo é que nós não encaixamos mais contra-ataques, porque o adversário se jogou para frente e ficava bem exposto e nós acabamos falhando pelo cansaço, pouca lucidez, mas assim, de modo geral, nós fizemos um jogo muito sólido e conseguimos uma vitória importante e a classificação. Agora vou virar a página para voltar para a Série B", explicou.

Antes desse embate, o Ceará volta a campo no domingo (3), quando enfrenta o Sport, às 18h, na Ilha do Retiro, pela 7ª rodada da Série B do Brasileiro. Na tabela de classificação, o time alvinegro é o 6º colocado, com 10 pontos, é a mesma pontuação dos pernambucanos, que possuem saldo de gols menor: 3x2.