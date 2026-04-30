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Bolívar x Fluminense na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quinta-feira, 30 de abril

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.con.br
Jogada
Legenda: O Flu enfrenta o Bolívar, em La Paz, a mais de 3.500m de altitude
Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Bolívar e Fluminense se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira (30), em partida válida pela 3ª rodada do Grupo C. O jogo será às 19h, no Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Bolívar x Fluminense terá transmissão do Paramount+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bolívar

Carlos Lampe; Luis Paz, Arreaga, Fernando Mena e Sagredo; Leonel Justiniano, Saavedra e Carlos Melgar; Velásquez, Jhon García e Dorny Romero.Técnico: Vladimir Soria

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Arana; Hércules, Bernal e Savarino; Canobbio, Serna e Castillo (John Kennedy).Técnico: Luis Zubeldía

FICHA TÉCNICA

Bolívar x Fluminense

Data e hora: 30 de abril, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)

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