Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Atlético perde para o Crateús e disputará o playoff contra o rebaixamento na Série B Cearense

Águia é o primeiro time definido na disputa contra o rebaixamento

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:24)
Jogada
Legenda: O Atlético Cearense foi derrotado pelo Crateús por 2x0 no PV
Foto: @_yurimoura98_

A primeira das quatro vagas para o playoff do rebaixamento da Série B Cearense está definida. É do Atlético, que perdeu nesta quarta-feira (29) por 2x0 para o Crateús, no Presidente Vargas, na abertura da 8ª rodada.

Com o resultado, a Àguia não pode mais alcançar pelo menos a 3ª colocação do Grupo B para evitar o playoff do rebaixamento, que hoje é o Guarany de Sobral com 7 pontos.

Com apenas 3 pontos em 7 jogos no Grupo B, só terá mais um jogo a fazer na 1ª Fase e o clube não sairá mais da 5ª colocação.

O time cumpre tabela na última rodada, contra o Caucaia, no dia 13.

As outras três vagas estão em aberto, restando definir o 4º e 5º do Grupo A e o 4º do Grupo B. A 1ª Fase terá 10 rodadas, e alguns clubes ainda farão 3 jogos - pelo complemento da 8ª rodada - e outros dois jogos. Só o Atlético terá mais um jogo.

 

Legenda: Classificação dos Grupos A e B do Cearense Série B
Foto: Reprodução / FCF

Um jogo para definir 

Pelo regulamento, o Atlético, enfrentará o 4º colocado do Grupo A em jogo único para definir quem se salva.

O outro confronto será entre o 4º colocado do B e o 5º do Grupo A.

Se o confronto terminar empatado, a definição irá para os pênaltis.

Assuntos Relacionados

Jogada

Atlético perde para o Crateús e disputará o playoff contra o rebaixamento na Série B Cearense

Águia é o primeiro time definido na disputa contra o rebaixamento

Vladimir Marques Há 25 minutos

Jogada

Fifa irá distribuir R$ 4 bilhões entre as 48 seleções participantes da Copa do Mundo de 2026

Entidade projeta arrecadar mais de US$ 11 bilhões no ciclo entre 2023 e 2026

Redação Há 2 horas
Sabastian Sawe correndo em londres

Jogada

Quanto ganhou o campeão da Maratona de Londres 2026? Veja premiação e bônus por recorde

Sabastian Sawe entrou para a história do atletismo

Redação Há 2 horas
O jogador Flaco López, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do C Bolívar, durante partida válida pela fase de grupos, da Copa Libertadores, no Estádio Hernando Siles.

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 29 de abril de 2026

Redação 29 de Abril de 2026
Short Neymar

Jogada

Neymar é tietado por jogadores do San Lorenzo em partida na Argentina

O episódio levanta a discussão se Neymar é mais reconhecido no exterior do que em seu país

Redação 29 de Abril de 2026
Jorginho

Jogada

Estudiantes x Flamengo na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quarta-feira, 29 de abril

Liuê Góis 29 de Abril de 2026