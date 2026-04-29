Atlético perde para o Crateús e disputará o playoff contra o rebaixamento na Série B Cearense

A primeira das quatro vagas para o playoff do rebaixamento da Série B Cearense está definida. É do Atlético, que perdeu nesta quarta-feira (29) por 2x0 para o Crateús, no Presidente Vargas, na abertura da 8ª rodada.

Com o resultado, a Àguia não pode mais alcançar pelo menos a 3ª colocação do Grupo B para evitar o playoff do rebaixamento, que hoje é o Guarany de Sobral com 7 pontos.

Com apenas 3 pontos em 7 jogos no Grupo B, só terá mais um jogo a fazer na 1ª Fase e o clube não sairá mais da 5ª colocação.

O time cumpre tabela na última rodada, contra o Caucaia, no dia 13.

As outras três vagas estão em aberto, restando definir o 4º e 5º do Grupo A e o 4º do Grupo B. A 1ª Fase terá 10 rodadas, e alguns clubes ainda farão 3 jogos - pelo complemento da 8ª rodada - e outros dois jogos. Só o Atlético terá mais um jogo.

Legenda: Classificação dos Grupos A e B do Cearense Série B Foto: Reprodução / FCF

Um jogo para definir

Pelo regulamento, o Atlético, enfrentará o 4º colocado do Grupo A em jogo único para definir quem se salva.

O outro confronto será entre o 4º colocado do B e o 5º do Grupo A.

Se o confronto terminar empatado, a definição irá para os pênaltis.