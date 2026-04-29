Ceará vence Maranhão e se classifica para o mata-mata da Copa do Nordeste

O Ceará venceu o Maranhão por 3 a 1 no Estádio Castelão, em São Luís (MA), em jogo válido pela 5° rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Os gols partiram dos pés de Lucca, Fernandinho e Matheus Araújo, já o gol quadricolor foi de Vagalume, de pênalti. Com a vitória, o Alvinegro se garante na fase de mata-mata da competição.

PRÓXIMO JOGO

O Ceará volta a campo no domingo (03/05) às 18h para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Vovô ocupa a 6° posição e conta com 10 pontos, duas vitórias e quatro empates. Pela Copa do Nordeste, o alvinegro enfrenta o Vitória (BA) nas quartas-de-final da competição, na próxima quarta-feira (06/05) em Salvador.

COMO FOI O JOGO

A forte chuva afetou o gramado do Estádio Castelão, em São Luís, que deixou de ser mero palco da partida e transformou-se em obstáculo para as duas equipes. Com um campo encharcado que impedia a bola de 'correr', a alternativa encontrada pelas equipes foi o jogo aéreo, com chutões, cruzamentos e cabeçadas como principais recursos em seus repertórios.

A primeira grande oportunidade veio aos 7 minutos dos pés de Dieguinho, que recebeu uma bola recuada na altura da meia-lua da grande área e finalizou com força no travessão do goleiro Vitão.

Em nova chegada alvinegra, Fernandinho conduz o lance para a entrada da grande área e passa a bola para Matheus Araújo, que bateu rasteiro e finalizou pra fora.

Aos 28, o Bode Gregório apresentou perigo. Pimentinha conduz a bola na grande área, corta com velocidade e faz o defensor alvinegro escorregar no gramado molhado, mas tem sua finalização bloqueada. Na sequência a bola encontra Pimentinha mais uma vez, que finaliza com força acima do gol de Bruno Ferreira.

No lance seguinte, aos 29, Lucca finalizou em cima da zaga maranhense, mas a bola sobra para o centro-avante, que ajeita a bola em um giro e balança a rede na sequência. Placar aberto em São Luís, e o Vovô começa a garantir sua classificação.

Minutos depois vem o segundo gol alvinegro. Escanteio cobrado com bola aérea socada pra longe pelo goleiro Vitão, mas cai nos pés de Fernandinho, que finaliza de fora da grande área e coloca a bola no ângulo, sem chances de defesa para o arqueiro quadricolor.

Maranhão atordoado e Ceará inspirado, que aproveita mais uma chance aos 39 minutos. Em cruzamento curto na área do time da casa, Matheus Araújo pega a bola de primeira e faz mais um. Terceiro gol, que sacramentou a classificação alvinegra ainda no primeiro tempo. 3 gols em 10 minutos.

SEGUNDO TEMPO

Com o resultado construído na primeira etapa, o Ceará passou a administrar sua vantagem, sem se lançar demais ao ataque. Consequentemente o Maranhão passou a ter mais posse de bola, e com isso, surgiram as oportunidades.

Em escanteio para a equipe local com cruzamento na altura do segundo pau, a bola encontrou o atacante quadricolor livre, mas finalizou no lado de fora da rede.

Em nova jogada do Bode Gregório a bola sobrou viva na área alvinegra. Júlio César comete falta, empurrando o camisa 19, Rafael. Pênalti para a equipe da casa, batido por Vagalume, que desconta o prejuízo. O Mecão ainda tentou correr atrás do resultado, sem sucesso. Maranhão 1 X 3 Ceará.