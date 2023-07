Após Saulo Mineiro, Ceará segue no mercado e está perto de anunciar outro atacante

A quinta-feira (27) foi movimentada no Ceará, que anunciou duas contratações: o volante Breno e o atacante Saulo Mineiro. Mesmo assim, o Alvinegro segue ativo no mercado e está perto de acertar com mais um reforço para o setor ofensivo, como confirmou o presidente João Paulo Silva, em entrevista exclusiva ao Show do Esporte, da Verdinha.

João Paulo Silva Presidente do Ceará "Estou buscando mais uma contratação, que está bem adiantada. Mantive um acerto com o clube desse jogador, mas ainda não está 100%. Estamos trabalhando para ver a possibilidade da vinda de mais um atleta, ai a gente fecha de fato o nosso ciclo de contratações para 2023. É um atacante de lado".

João Paulo garantiu que o Ceará irá adquirir direitos econômicos do jogador em definitivo.

"A janela fecha no dia 2, então estamos fazendo todos os esforços e trabalhando para conseguir trazer esse jogador que com certeza também vai nos ajudar bastante. A ideia é fazer uma aquisição do atleta, não é por empréstimo, não", disse o mandatário alvinegro.