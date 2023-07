Ceará negocia retorno de Saulo Mineiro para segundo turno da Série B; veja detalhes

A cinco dias do fechamento da janela de transferências do futebol brasileiro, o Ceará segue vivo no mercado e negocia com um velho conhecido do torcedor alvinegro. Trata-se do atacante Saulo Mineiro, que está atuando no futebol japonês.

O Vovô não é o único time brasileiro que tenta a contratação do atacante, mas o Diário do Nordeste apurou que o Ceará tem a prioridade do jogador e do staff dele para uma negociação no Brasil. Tratativas estão em andamento e a expectativa é de um desfecho positivo.

Há um entendimento que o clube de Porangabuçu foi muito importante na carreira do atleta e existe um carinho e respeito por parte do jogador à instituição. O contrato de Saulo Mineiro com o Yokohama FC vai até junho de 2024.

A situação, porém, não é tão simples. por se tratar de uma negociação internacional e pelos poucos dias que restam para que a transferência seja executada. Equipes europeias também têm o atacante no radar.

Números

Desde 2021 no Japão, Saulo Mineiro disputou 44 partidas e marcou dez gols. Na passagem pelo time profissional do Ceará, entre 2020 e 2021, atuou em 49 jogos e fez 12 tentos, tendo sido o autor de duas assistências. Ele também havia jogado pelo Sub-23 do Vovô, onde marcou cinco gols em três jogos.

Aos 26 anos, Saulo pode jogar tanto pela ponta direita como centralizado, de centroavante. O Ceará faturou R$ 7,1 milhões com a venda do jogador para o futebol japonês em 2021.