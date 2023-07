Ceará encaminha acerto com o atacante Chrystian Barletta; saiba detalhes

O Ceará está próximo de anunciar mais uma contratação para o restante da temporada 2023. Trata-se do atacante Chrystian Barletta, de 22 anos. O jogador pertence ao Corinthians e o Vovô tenta a contratação em definitivo. A informação foi confirmada pelo Diário do Nordeste.

Ainda de acordo com a apuração, o negócio entre as partes está encaminhado e deve ser confirmado em breve. Ainda não há confirmação, porém, em relação a valores do negócio e ao tempo de contrato entre o atacante e o Vovô. Chrystian Barletta tem contrato com o Corinthians até 2026.

Chrystian Barletta foi formado nas categorias de base e revelado pelo Joinville. Após passagens por Bahia e Chapecoense, ele chegou ao São Bernardo no início de 2023. Ele se destacou no Campeonato Paulista e somou quatro gols em 13 jogos.

Ele foi comprado pelo Corinthians junto ao Joinville, anterior detentor dos direitos econômicos do jogador, por R$ 6 milhões. Com a camisa do Timão, foram apenas cinco jogos disputados e nenhum gol marcado.