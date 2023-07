Cléber comemora retorno, mas lamenta empate com o Ituano: 'triste pelo resultado'

Após oito meses afastado do futebol por doping, Cléber voltou a jogar pelo Ceará nesta sexta-feira (28), na Arena Castelão. A equipe ficou no empate de 1 a 1 com o Ituano, em jogo de abertura do segundo turno da Série B. O centro avante fala sobre o retorno e lamenta o resultado diante do Galo.

"Agradecer a Deus pelo meu retorno, estou muito feliz. É muito ruim a gente não fazer o que ama. Estou feliz por ter voltado, triste pelo resultado. A gente se impôs dentro de campo para conquistar a vitória ao lado do nosso torcedor, mas acabou escapando. Mas tem muito campeonato pela frente, dá para trabalhar e conseguir a vitória fora de casa agora", disse o jogador em entrevista ao SporTV.

O Ceará continua na 10ª posição da tabela, agora com 29 pontos. O time volta a campo na quarta-feira (2), quando enfrenta o Guarani. O duelo será no Estádio Brinco de Ouro.