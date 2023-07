Ceará x Ituano: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Com o apoio do torcedor, o Ceará tenta virar a chave na competição nesta sexta-feira (28), às 19h, diante do Ituano, pela 20ª rodada da Série B. O Alvinegro tenta retomar o caminho das vitórias e diminuir os sete pontos que têm de distância do G4. O duelo entre as equipes será na Arena Castelão, na capital cearense.

A derrota por 1 a 0 para o Juventude, fora de casa, quebrou a sequência positiva que o Vozão vinha sob comando de Guto Ferreira. De olho na parte de cima da tabela, o Ceará ocupa a 10ª colocação com 28 pontos. Dentro de casa, a equipe busca continuar no bom momento, já que vem de duas vitórias em sequência no Castelão.

Oito pontos atrás vem o Ituano, na 14ª colocação da Série B. O Galo de Itu vem numa sequência de quatro jogos sem vitória, com dois empates e duas derrotas. Há três partidas o time não balança as redes. Assim como o Ceará, a equipe paulista está no seu terceiro treinador na temporada. Na última rodada, o time de Márcio Freitas foi derrotado por 1 a 0 para o Avaí, no estádio Novelli Júnior.

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube da TV Diário, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

RETORNOS E DESFALQUES

Mais uma vez, Guto Ferreira não terá todo elenco alvinegro à disposição. Com o terceiro amarelo diante do Juventude, o zagueiro David Ricardo cumpre suspensão automática. Além dele, tem a situação clínica do meia Chay, que trata inflamação no tendão patelar do joelho esquerdo, e foi desfalque do time no último jogo.

Apesar disso, o treinador conta com três retornos importantes no time titular. Após cumprirem suspensão, Willian Maranhão, Zé Ricardo e Erick voltam à equipe alvinegra. O atacante, inclusive, vive a novela de sua saída ao final da temporada para o São Paulo, após a informação de ter assinado pré-contrato com o tricolor.

De olho também na retomada da Série B, o Galo de Itu anunciou três reforços que já podem estrear contra o Ceará. Os atacantes Wesley Pomba, Matheus Cadorini, Davi Araújo foram anunciados na janela de transferências. O time paulista tenta se afastar da zona de rebaixamento.

A lista de desfalques do técnico Marcinho é mais extensa. O Ituano tem sete atletas lesionados: Thiaguinho, José Carlos, Viniegra, Neto Berola, Bruno Xavier, Jonathan Silva e Madison. Além desses, tem o Mário Sérgio que segue no período de transição com bola. Já o atacante Hélio Borges, ex-Ceará, tomou o terceiro amarelo e cumpriu suspensão automática.

ERICK E MAIS 10

Artilheiro e garçom do Ceará na temporada, Erick volta ao Ceará depois de cumprir suspensão automática diante do Juventude. A informação que movimentou os bastidores de Porangabuçu na semana foi que o camisa 11 recebeu proposta de pré-contrato do São Paulo. Destaque do Vozão, ele tem 14 gols e 11 assistências no ano.

Legenda: Erick teria pré-contrato assinado com o São Paulo, mas o Ceará garante o atleta até final do ano Foto: Thiago Gadelha / SVM

Na última rodada, Hygor Cléber foi quem herdou a vaga de Erick entre os titulares de Guto Ferreira. Na primeira rodada, contra o Ituano, o atacante ficou marcado por ter marcado contra no estádio Novelli Júnior. Outras opções nas pontas ficam por conta de Pedrinho e Erick Pulga.

VOZÃO EM CASA

O Ceará venceu os dois últimos jogos com o apoio do torcedor na Série B. Os resultados positivos melhoraram o retrospecto da equipe, que agora tem 48,1% atuando dentro de casa na competição. No segundo turno, o Vozão terá dez partidas na Arena Castelão.

De olho nos três pontos com bom público no estádio, o zagueiro e capitão alvinegro, Luiz Otávio, projeta a importância do jogo contra o Ituano. Ele foi quem balançou a rede na vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, no último triunfo do Vozão no Brasileirão.

“A gente sabe que é um jogo difícil, contra o Ituano queremos voltar a vencer. Temos que usar o fator casa, que é um fator que a gente tem melhorado. A gente tem duas vitórias e isso vai trazer o torcedor para mais perto, vai nos dar mais força e também vai deixar que as pessoas continuem rotulando ‘vamos aproveitar o momento do Ceará, que a torcida vai pesar’, o que os adversários estão falando”, avalia o defensor.

OLHO NELES

Além dos quatro atacantes recém-contratados, o Ituano segue no mercado da bola em busca de reforços. Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe do interior paulista tem 30% de chance de rebaixamento para a Série C. A equipe tem dois pontos a mais que a Chapecoense, que abre o Z4.

Apesar das contratações, a equipe de Marcinho sofreu baixas nesta janela de transferências. O último a deixar o Galo de Itu foi o atacante Paulo Victor, um dos artilheiros na temporada com seis gols marcados, quatro na Série B. O atacante se transferiu para o Chaves, time português. Antes dele, Carlão, Marcelo Freitas e Rafael Silva já haviam deixado o clube.

Do lado adversário tem velhos conhecidos da torcida alvinegra. Além do zagueiro Rafael Pereira que subiu em 2017 com o Ceará, o Galo Rubro-Negro conta com Marthã, Rafael Carvalheira e Hélio Borges. Os atletas passaram por Porangabuçu em outras temporadas.

REENCONTRO DOS TIMES

Ceará e Ituano já se enfrentaram em duas partidas neste ano e com os paulistas levando a melhor nas duas ocasiões. Pela Copa do Brasil, o time então comandado por Gilmar Dal Pozzo, ficou com a vaga na terceira fase após vencer nos pênaltis. Já na primeira rodada da Série B, o Galo de Itu desbancou o Vozão por 2 a 0, no Novelli Júnior.

Dentro de casa, o Ceará tenta reverter o retrospecto recente e afundar ainda mais o adversário na parte de baixo da tabela. Ao longo da história, as duas equipes se enfrentaram em oito partidas, com dois triunfos alvinegros, contra três vitórias dos rubro-negros, além de três empates.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Paulo Victor; Willian Maranhão, Zé Ricardo e Jean Carlos; Erick, Janderson e Bissoli. Técnico: Guto Ferreira.

Ituano: Jefferson Paulino; Pacheco, Claudinho, Marcel e Kauan Richard; José Aldo, Rafael Carvalheira e Eduardo Person; Wesley Pomba (Davi Araújo), Felipe Saraiva e Quirino. Técnico: Márcio Freitas.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X ITUANO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 28/07/23 (sexta-feira)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistente 1: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Assistente 2: Vanderson Antônio Zanotti (ES)

4º árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

Árbitro de Vídeo (VAR): Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)