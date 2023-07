Ceará mantém decisão sobre Erick, não deseja troca com São Paulo e só libera com multa

A diretoria do Ceará não pretende liberar o atacante Erick ao São Paulo antes do fim da Série B - o contrato do jogador termina em dezembro. O time paulista fechou um pré-contrato com o atleta para 2024 e tenta a chegada antes, mas o recado alvinegro é: a liberação só ocorre com pagamento da multa.

O Diário do Nordeste apurou que a gestão até já sinalizou a decisão ao staff e ao próprio Erick. O valor da multa rescisória é de R$ 30 milhões para o mercado nacional, que é o caso dessa negociação vigente.

Em contato com a reportagem, o presidente João Paulo Silva enfatizou a decisão e negou interesse em qualquer composição de troca de jogadores com o São Paulo para viabilizar um possível acordo.

João Paulo Silva Presidente do Ceará "Eu já deixei clara a posição do Ceará para o empresário e também para o Erick, de liberação apenas com o pagamento da multa. Já falei para ambos que essa é a condição. O Erick é profissional, importante para a Série B, está trabalhando e vai continuar jogando”.

Com 25 anos, Erick atravessa grande fase. Em 38 jogos, foram 14 gols e 10 assistências na atual temporada. A chegada em Porangabuçu foi em 2021, adquirido junto ao Braga-POR por US$ 400 mil (cerca de R$ 2,4 milhões) por 50% dos direitos econômicos. Na janela, o atleta recusou renovação.

Segundo o jornalista André Hernan, do Uol, o São Paulo tenta a liberação antecipada de Erick junto ao Ceará. Além de emprestar o lateral-direito colombiano Orejuela, o clube também pode oferecer o meia Pedro Vilhena, uma das revelações da base tricolor, para a sequência da disputa da Série B.