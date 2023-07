As mudanças no Ceará desde a estreia na Série B contra Ituano

O Ceará reencontra o Ituano nesta sexta-feira (29) pela Série B de 2023. Após 19 rodadas, o Vovô tenta engatar uma sequência positiva no 2º turno para entrar de vez no G-4 da competição. A bola rola na Arena Castelão, às 19 horas, com um time que sofreu modificações, inclusive no comando.

Na abertura da 2ª divisão, a equipe perdeu por 2 a 0, em São Paulo, no dia 14 de abril, com gols de Hygor (contra) e Bruno Xavier. Na época, o treinador era o paraguaio Gustavo Morínigo. No período até o novo duelo, o Ceará passou por Eduardo Barroca e, agora, tem Guto Ferreira à frente.

A escalação desse jogo, no estádio Novelli Júnior/SP, foi: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Caíque, Richardson e Chay; Hygor, Vitor Gabriel e Janderson - esquema tático 4-3-3. De substituições, entraram Michel Macedo, Luvannor, Erick Pulga, Jean Carlos e Castilho.

Legenda: Escalação do Ceará na estreia na Série B de 2023 contra o Ituano Foto: arquivo / SVM

Hoje, a equipe mantém a mesma formação tática, mas conta com modificações em todos os setores. A tendência é que três daquelas peças sejam titulares: Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Janderson. O zagueiro David Ricardo está suspenso, e o meia Chay é dúvida após lesão no joelho.

Mudanças

O goleiro titular do Ceará no momento é Bruno Ferreira. O arqueiro assumiu a posição com a lesão de Richard e se firmou como protagonista. Na defesa, o lateral-esquerdo Paulo Victor estreou e se consolidou. Dos zagueiros, Luiz Otávio é soberano desde a saída do DM, com uma vaga aberta.

Legenda: O Ceará deve repetir apenas quatro jogadores desde a estreia na Série B de 2023 Foto: arquivo / SVM

No meio-campo, Zé Ricardo e Willian Maranhão, no momento, devem compor a dupla de volantes. Na frente, Vitor Gabriel foi negociado para o exterior, com Erick se mantendo como o destaque.

Assim, o time mudou e ainda tenta incorporar mais reforços. O centroavante Bissoli foi titular nos últimos jogos, enquanto o zagueiro Sidnei e o lateral-direito Orejuela ainda não tiveram chances.

Postura agressiva

Para além das peças, o Ceará precisa mudar na postura, se apresentando de modo mais agressivo. Desde a chegada de Guto, venceu os dois jogos em casa: Botafogo-SP (3x0) e Vila Nova (1x0).

Na 9ª colocação, com 28 pontos, o Vovô tem uma margem de sete pontos até o G-4. Para atingir a meta estimada pela diretoria para o acesso (65), precisa de 12 vitórias nas próximas 19 partidas.

Por isso, a caminhada deve começar diante do Ituano. O jogo será sexta (28), às 19h, no Castelão.

