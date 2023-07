Principais reforços da Série B na janela de transferência; veja lista e contratações do Ceará

O Ceará está entre os clubes da Série B de 2023 com mais reforços na janela, com cinco jogadores até agora: zagueiro Sidnei, lateral-esquerdo Paulo Victor, lateral-direito Orejuela, volante Breno e o atacante Bissoli. O departamento de futebol segue ativo no mercado, assim como os demais concorrentes do Vovô no torneio.

O Diário do Nordeste lista as principais transferências anunciadas até o momento para a sequência do torneio. O Sport, por exemplo, também realizou cinco contratações, com destaques para o volante Felipe, ex-Fortaleza e Goiás, e o atacante Diego Souza, que estava no elenco do Grêmio.

Outro nome conhecido do futebol cearense é o centroavante Edson Cariús, que encerrou passagem no Tacuary, do Paraguai, para defender o Botafogo-SP. A Ponte Preta apostou em André, atacante revelado pelo Santos. Já o Vitória-BA trouxe Mateus Gonçalves, ex-Ceará e América-MG.

Principais reforços da janela para a Série B de 2023

ATA: Bissoli (Athletico-PR ➜ Ceará)

ATA: Diego Souza (Grêmio ➜ Sport)

ATA: André (Torpedo/RUS ➜ Ponte Preta)

ATA: Edson Cariús (Tacuary/PAR ➜ Botafogo-SP)

ATA: Mateus Gonçalves (América-MG ➜ Vitória-BA)

ATA: Zé Roberto (Coritiba ➜ Mirassol)

ATA: Henrique Almeida (América-MG ➜ Vila Nova)

ATA: William Pottker (Coritiba ➜ Avaí)

MEI: Matheus Vargas (Sport ➜ Juventude)

MEI: Alan Ruiz (Arouca/POR ➜ Sport)

VOL: Breno (Botafogo ➜ Ceará)

VOL: Felipe (Goiás ➜ Sport)

VOL: Baralhas (Internacional ➜ Atlético-GO)

VOL: Felipe Bastos (Goiás ➜ Avaí)

LAE: Paulo Victor (Internacional ➜ Ceará)

LAD: Orejuela (São Paulo ➜ Ceará)

ZAG: Sidnei (Las Palmas/ESP ➜ Ceará)

ZAG: Alix Vinícius (Fortaleza ➜ Atlético-GO)