Ituano x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará inicia a jornada na Série B contra o Ituano, às 21h30, desta sexta-feira (14), pela primeira rodada da competição. Depois de seis anos na elite do futebol nacional, o Alvinegro estreia na segundona longe do seu torcedor. O duelo acontece no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

A partida marca o reencontro das equipes que se enfrentaram pela segunda fase da Copa do Brasil . Na ocasião, o time paulista levou a melhor nos pênaltis, após empate em 1 a 1, no tempo regulamentar. O Alvinegro tentará dar o troco e pontuar diante da equipe de Itu.

Após o término do estadual, o treinador Gustavo Morínigo teve uma semana livre de treinos com o elenco alvinegro. Entre as ausências confirmadas, o paraguaio não poderá contar com os atacantes Erick e Pedrinho, que não estiveram no embarque da equipe na quinta-feira. A novidade ficou por conta de Erick Pulga que foi mais a delegação.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo SporTV, Premiere, rádio e YouTube da Verdinha FM 92,5, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Hygor, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo.

Ituano: Jefferson Paulino; Pacheco, Claudinho, Marcel Scalese e Jonathan Silva; Rafael Pereira, Lucas Siqueira, Eduardo Person e José Aldo; Paulo Victor e Quirino. Técnico: Gilmar Pozzo.

AUSÊNCIAS LÁ E CÁ

Destaque do Alvinegro na temporada, sendo líder em participações diretas em gols do Ceará, Erick não embarcou para São Paulo. O ponta-direita ficou na fisioterapia em Porangabuçu e não encara o Ituano mais tarde. O camisa 11 tem oito gols e dez assistências em 19 partidas no ano.

Além dele, o atacante Pedrinho, recém-contratado, foi outro que não viajou. O atleta é mais um que joga pelos lados do campo no setor ofensivo, mas que não esteve na lista dos relacionados.

Gilmar Dal Pozzo também tem desfalques que mudam a configuração do seu time. O treinador não poderá contar com Carlão, Iury e Rafael Silva, jogadores que seguem tratamento no departamento médico do Ituano.

HISTÓRICO

O equilíbrio marca os confrontos entre as duas equipes. Até aqui, foram sete duelos de Ceará e Ituano, com duas vitórias para cada lado e três empates. O Vozão, em Itu, quer iniciar com pé direito a Série B do ano.

FICHA TÉCNICA | ITUANO X CEARÁ

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu-SP

Data: 14/04/23 (sexta-feira)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

4º árbitro: Thiago Lourenço de Mattos/SP

Var: Jean Pierre Gonçalves Lima/RS