Alvo do São Paulo, Erick é o jogador do Ceará com mais gols e minutos jogados na Série B

O atacante Erick tem desempenhado um papel importante no Ceará. O jogador tem sido uma peça indispensável no time principal de todos os três técnicos que passaram pelo Alvinegro nesta temporada e seus números comprovam o que esta sendo dito. O camisa 11 do Ceará atuou em 17 jogos da Série B e nunca esteve ausente por opção técnica. Pelo Ceará na Série B, em 2023, Erick esteve em campo em 17 jogos, de 19 jogados até aqui, somando 1.417 minutos de atuação, sendo esta a maior minutagem do elenco. O jogador esteve fora de apenas duas partidas, contra o Ituano-SP, na primeira rodada da Série B, ausente em decorrência de uma lesão, e contra o Juventude, jogo em que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo válido pela 19ª rodada.

Além disso, Erick foi titular em todas as partidas que jogou, sem nenhuma exceção. O atacante é o artilheiro da equipe na Série B, com seis gols, e o 3º colocado no ranking dos artilheiros da competição, atrás somente de Vagner Love, com 10 e Derek, com oito.

DE SAÍDA

O atacante não deve fazer parte dos planos do Alvinegro na próxima temporada, isso porque Erick já tem um pré-contrato assinado com o São Paulo para 2024. O jogador vai encerrar esse ano no Ceará e no próximo ano vai reforçar o tricolor paulista, comandado pelo ex-técnico do Vovô, Dorival Júnior.

MINUTAGEM ELENCO ALVINEGRO

Erick - 1.417 Richardson - 1.263 Tiago Pagnussat - 1.094 Warley - 1.004 Jean Carlos - 990 Chay - 943 Willian Maranhão - 904 Richard - 900 Gabriel Lacerda - 843 Caíque Gonçalves - 835 Nicolas - 808 Luiz Otávio - 793 Janderson - 793 Danilo Barcelos - 731 Bruno Ferreira - 720 David Ricardo - 665 Guilherme Castilho - 643 Willian Formiga - 521 Zé Ricardo - 506 Léo Santos - 315 Bissoli - 210 Erick Pulga - 209 Hygor Cléber - 200 Paulo Victor - 163 Michel Macêdo - 136 André Luiz - 90 Pedrinho - 60 Jonathan - 9 Cristian, Orejuela, Sidnei, Lucas Ribeiro, Pedro Lucas, Cléber, Leandro Carvalho - Sem minutos jogados

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto