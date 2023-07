Próximo adversário do Ceará na Série B, Ituano perde artilheiro para o futebol europeu

Neste momento o Ituano comunica a saída do atacante Paulo Victor, pois em seu contrato há uma cláusula se houver interesse do exterior. Essa cláusula foi exercida. Comunicamos também que três reforços deverão ser anunciados ainda nesta semana, para o início do 2º turno da Série B".

PAULO VICTOR

Paulo Victor iniciou sua carreira profissional no Athletico-PR após se destacar nas categorias de base do Furacão. Em 2020, o atleta foi artilheiro da equipe paranaense na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com isso, chamou a atenção da equipe principal e foi integrado ao elenco que conquistou o título paranaense do mesmo ano.

Em 2023, o atacante, de 22 anos, chegou com muita expectativa ao Ituano depois de passagens por Brasil de Pelotas/RS e Operário/PR. Com a negociação para o futebol europeu confirmada, Paulo Victor deixa a equipe paulista após 33 jogos disputados, seis gols marcados e uma assistência concedida.

TRÊS JOGOS SEM MARCAR

A baixa no setor ofensivo ocorre em um momento instável para o Ituano. A última vitória da equipe aconteceu no dia 03 de julho diante do Mirassol. De lá pra cá, o time vem enfrentando um momento negativo na Série B, com quatro jogos sem saber o que é vencer e estando a apenas dois pontos da zona de rebaixamento. Em três destas partidas, o Galo de Itu sequer conseguiu balançar as redes.

REFORÇOS PARA O SETOR OFENSIVO

Os três reforços para o ataque já foram apresentados.

Wesley Pomba, 21 anos.

No meio, Matheus Cadorini, 20 anos. E a direita da foto, Davi Araújo.

Bem vindos ao Galo de Itu! pic.twitter.com/Eafs8IxaCP — Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) July 25, 2023

Pensando no problema ofensivo e na saída do artilheiro Paulo Victor, o clube anunciou três atacantes: Matheus Cadorini, Wesley Pomba e Davi Araújo. Todos eles assinaram contrato de empréstimo.

Matheus Cadorini tem 20 anos e foi emprestado pelo Internacional. O atleta ficará na equipe até o final do Paulistão de 2024. Matheus estava na equipe do Coritiba.

O atacante Matheus Cadorini está regularizado. Vem por empréstimo até o final do Paulista.

Ele tem 20 anos, natural de Taubaté/SP. Começou na base do Audax de Osasco. Ainda na base, se transferiu para o Internacional/RS, onde se profissionalizou. Estava jogando no Coritiba. pic.twitter.com/ANdQycDJbR — Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) July 24, 2023

Já Wesley Pomba, que foi revelado pelo Grêmio, vem de um bom primeiro semestre. O atleta foi vice-campeão gaúcho pelo Caxias, onde fez nove jogos e marcou dois gols. Wesley ainda tem passagens por CRB/AL e Coritiba, onde estava disputando o Brasileirão de 2023.

Chegou o atacante Wesley Pomba por empréstimo do Coritiba.

Ele tem 21 anos, natural de Encruzilhada do Sul/RS. Ele começou no sub 15 do Grêmio onde se profissionalizou. No ano passado disputou a Série B pelo CRB. Disputou o Gaúcho pelo Caxias e estava jogando no Coritiba. pic.twitter.com/QhbIG4Nbq3 — Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) July 25, 2023

Davi Araújo tem 24 anos e chega ao Ituano após uma passagem no futebol europeu. Na temporada 2022/2023, o atacante defendeu o Akritas Chlorakas, do Chipre, e realizou 31 jogos.