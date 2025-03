Vojvoda avalia adversários do Fortaleza na Libertadores: 'São todos muito complicados'

Vojvoda está prestes a estrear sua terceira edição da Libertadores no comando do Fortaleza. O Leão do Pici disputou a competição em 2022 e 2023. Nesta temporada, está no Grupo E, o mesmo de Colo-Colo (CHI), Atlético Bucamaranga (COL) e Racing (ARG). O técnico avaliou os adversários desta primeira fase e destacou experiência do Tricolor

“São todas partidas difíceis. É um grupo de quatro times que estão na Libertadores. Colo-Colo é o maior time do Chile, Racing, conheço eles, tem um grande time, Fortaleza tem um grande time. Bucaramanga se classificou na Colômbia, que tem grandes jogadores também”, destacou o treinador.

“A partir do momento que começamos tudo do zero, está tudo igualado. Cada partida dentro de casa tem uma importância fundamental, mas também temos fora de casa. Esse caminho que percorremos de 2022 até agora serviu de experiência. Fortaleza agora é o favorito? Não sei se é favorito, é Copa Libertadores. São todos times muito complicados e tenho o maior respeito por cada um deles”, completou.

O Tricolor do Pici estreia na Copa Libertadores nesta terça-feira (1º). O time enfrenta o Racing-ARG a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste acompanha em tempo real.

