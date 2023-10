Ceará define nova diretoria para temporada de 2024; veja nomes

A diretoria do Ceará Sporting Club para a temporada de 2024 foi definida. Em uma reunião com o Conselho Deliberativo nesta quarta-feira (11), o presidente João Paulo Silva anunciou a mudança e a redução no total de diretores do clube de 16 para oito.

A nova cúpula alvinegra passa a ser formada por: Guilherme Pequeno (administrativo), Israel Portela (esportes, o que inclui as categorias de base), Francisco Sampaio (financeiro), Pádua Sampaio (comercial, marketing e comunicação), Veridiano Pinheiro (relacionamento) e Fred Bandeira (jurídico). O Diário do Nordeste apurou que ainda serão anunciados os diretores de futebol e institucional.

O movimento faz parte da profissionalização interna da agremiação. Em paralelo, o clube trabalha nas contratações de um CEO, além de um gestor do futebol e um executivo para essa área. Vale ressaltar que, na última segunda-feira (2), o presidente João Paulo solicitou que todos os diretores colocassem os cargos à disposição para promover um remanejo no organograma.

Dos nomes anunciados, o único que não era diretor era Pádua Sampaio. Os demais tiveram apenas alterações nas diretorias ou permaneceram nos mesmos setores - casos de Fred Bandeira e de Francisco Sampaio.

Diretoria do Ceará para 2024

Guilherme Pequeno: diretor administrativo

Israel Portela: diretor de esportes (incluindo a base)

Francisco Sampaio: diretor financeiro

Pádua Sampaio: diretor comercial, marketing e comunicação

Veridiano Pinheiro: diretor relacionamento

Fred Bandeira: diretor jurídico

não definido: diretor de futebol

não definido: diretor institucional.

Diretoria do Ceará em 2023

Relações Institucionais (Gerardo Azevedo)

Cultura, Biblioteca e Documentação (Edgard Carlos)

Comercial (Ênio Cabral)

Comunicação (Rogério Magalhães)

Marketing (Davi Veras)

Assuntos Jurídicos (Fred Bandeira)

Esportes (Eduardo Arruda)

Categorias de Base (Israel Portela)

Projetos Estratégicos (Guilherme Pequeno)

Consulados (Tarso Holanda)

Finanças (Francisco Sampaio)

Administração (Pedro Mapurunga)

Governança e Sustentabilidade (Pedro Jorge)

Patrimônio (Afonso Lobo)

Promoções e Atividades Sociais (Veridiano Pinheiro)