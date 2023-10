Presidente do Ceará pede para diretores colocarem cargos à disposição; entenda

Para promover mudanças em todos os setores da diretoria executiva do Ceará, o presidente do clube, João Paulo Silva, pediu que todos os diretores do Vovô colocassem seus cargos à disposição, o que ocorreu nesta segunda-feira (2). Durante esta semana, haverá avaliação de que pastas devem continuar e quem deverá ficar responsável por cada uma.

O pedido do presidente ocorreu na reunião de diretoria realizada na terça-feira passada, após o Ceará retornar de dois duelos fora de casa. Os diretores não renunciaram, mas sabem que até sexta-feira (6) uma “dança das cadeiras” deve ser realizada. A informação foi veiculada primeiramente pelo jornalista Danilo Queiroz e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Para eliminar diretorias e definir os diretores das que forem mantidas, João Paulo Silva deve contar com o auxílio de um CEO, que o clube busca contratar no mercado. A expectativa é que esse profissional, que ficará abaixo apenas do presidente na hierarquia, mas não deverá interferir no futebol, seja anunciado ainda nesta semana.

Alguns diretores podem ser mantidos nas pastas que já comandam hoje. Ainda não se sabe que diretorias serão eliminadas, mas a tendência é de enxugamento.

O departamento de futebol é um que será totalmente reformulado. A ideia é trabalhar com três pessoas, sendo um diretor de futebol, um executivo de futebol e um outro gestor para a pasta.

As mudanças serão realizadas visando a temporada 2024, uma vez que as chances de acesso para a Série A em 2023 são remotas.

Já deixaram o Ceará até o momento Albeci Júnior (diretor de futebol), Juliano Camargo (executivo de futebol), Cristiano Ibiapina (supervisor) e André Marcelino (roupeiro).