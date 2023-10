Ceará trabalha para restruturar departamento de futebol com três profissionais

Com a saída de Albeci Júnior, nesta segunda-feira (2), o comando do departamento de futebol do Ceará ficou esvaziado. Na reformulação do clube para 2024, portanto, o setor terá que ser totalmente reconstituído e vai ganhar um profissional a mais na composição.

Além de definir o novo diretor de futebol e buscar um executivo de futebol no mercado, o presidente do clube, João Paulo Silva, quer trazer um profissional com know-how para ser o gestor do departamento. A busca por esse profissional, inclusive, deve anteceder a definição dos outros dois cargos.

O presidente do Ceará já havia afirmado que gostaria de trazer uma terceira peça para tocar o futebol do Vovô antes mesmo das saídas de Juliano Camargo e Albeci Júnior.

Assim como o executivo de futebol que será contratado, o novo gestor de futebol será remunerado e terá foco total no futebol do Ceará. Por questões estatutárias, o novo diretor de futebol não será funcionário do clube, ou seja, não receberá salário e deve ser um nome já presente na atual diretoria. Diretor e gestor terão que estar alinhados nas decisões do futebol.

Nome especulado

O Diário do Nordeste apurou que o ex-goleiro Fernando Prass, que fez curso de gestão de futebol, é um nome bem visto internamente para assumir a vaga, mas na semana passada o próprio Prass negou que tenha recebido qualquer convite do clube até o momento.