Fernando Prass afirma que não recebeu contato do Ceará para cargo de executivo de futebol

Após a demissão de Juliano Camargo do cargo de executivo de futebol, o Ceará iniciou processo de reformulação para reta final de 2023 e, de olho, em 2024. O clube ainda busca um profissional para assumir o cargo e ser o responsável pelas contratações do Vozão. Um dos nomes cogitados é o de Fernando Prass. Em contato com o Sistema Verdes Mares, o ex-goleiro alvinegro afirmou que não foi procurado pela diretoria do Vovô.

No entanto, Prass deixou a possibilidade em aberta e declarou que existem muitas coisas a serem conversadas pelos dois lados para se definir a viabilidade ou não de uma possível proposta. Além dele, a diretoria alvinegra analisa alguns nomes para chegar e assumir o cargo de Executivo de Futebol.

CARREIRA NO FUTEBOL

O ex-arqueiro passou por Grêmio, Vasco, Palmeiras e Ceará ao longo de mais de duas décadas embaixo da meta. Fernando Prass encerrou a carreira no Alvinegro na temporada de 2020, após levantar o título de campeão da Copa do Nordeste.

FORMAÇÃO

O ex-goleiro tem formação em Administração, além de curso técnico de Gestão de Futebol. No final da década de 1990, ainda na época de jogador do Grêmio, Fernando Prass fez quatro semestres de Educação Física, mas desistiu do curso em sua metade. O profissional continua os estudos para atuar no mercado brasileiro.

OUTRAS DEMISSÕES

Além de Juliano Camargo, mais cinco pessoas foram desligadas do clube. Dentre eles, três atletas e dois profissionais. Foram eles: o supervisor de futebol Cristiano Ibiapina, o roupeiro André Marcelino, o goleiro Christian, o zagueiro Sidnei e o volante Willian Maranhão.