Juliano Camargo não é mais executivo de futebol do Ceará; saiba detalhes

O Ceará comunicou no início da tarde desta segunda-feira (25) que Juliano Camargo foi desligado do cargo de executivo de futebol do clube cearense. Camargo chegou ao Vovô em novembro de 2022 e participou ativamente da montagem do atual elenco da equipe.

Em nota, o Ceará agradeceu pelos serviços prestados, além de desejar sucesso na trajetória de Juliano. Ainda não há confirmação de quem ocupará a vaga deixada por Camargo.

JOÃO PAULO HAVIA CONFIRMADO JULIANO NO CARGO

No último dia 30 de agosto, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, havia confirmado a permanência de Juliano Camargo no cargo de executivo de futebol mesmo após pressão da torcida. "Com relação ao Albeci e ao Juliano, vão continuar. Conversei com ambos, a ideia é mantê-los", havia dito o mandatário no último mês.

Legenda: O executivo Juliano Camargo, ao lado do diretor Albeci Júnior Foto: Felipe Santos / CSC

SAÍDA APÓS RESULTADOS RUINS NA SÉRIE B

A saída de Juliano Camargo do Ceará acontece em meio a um período turbulento da equipe na temporada. Após uma melhora no aproveitamento e consequente aproximação do G-4 da Série B, o time voltou a ter resultados negativos e acumula dois jogos sem vencer. A distância para os quatro primeiros colocados cresceu e as chances de acesso à Série A diminuíram.

TRAJETÓRIA NO CEARÁ

Como executivo de futebol do Ceará, Juliano Camargo participou da conquista da Copa do Nordeste de 2023. Foi o tricampeonato do Vovô na competição. Em relação a treinadores, o Alvinegro teve quatro técnicos durante o trabalho de Camargo: Gustavo Morínigo, Eduardo Barroca, Guto Ferreira e Vagner Mancini.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.