Albeci e Juliano Camargo são mantidos no comando do departamento de futebol do Ceará

Apesar do momento de pressão vivido pelo Ceará, devido a campanha irregular na Série B do Brasileiro, a diretoria do clube decidiu manter o departamento de futebol sob o comando de Albeci Junior e Juliano Camargo. A manutenção foi anunciada pelo presidente do Alvinegro, João Paulo Silva, em coletiva concedida na tarde desta quarta-feira (30).

"Com relação ao Albeci e ao Juliano, vão continuar. Conversei com ambos, a ideia é mantê-los”, informou João Paulo, justificando a decisão posteriormente: “Não posso, dentro de um departamento, tirar o mundo. A gente conversou com os dois profissionais, eu vejo o dia a dia; no futebol, quando não se tem resultado, não necessariamente quer dizer que está tudo errado, às vezes os problemas são outros”, completou.

Albeci e Juliano assumiram os cargos de diretor de futebol e executivo de futebol em novembro de 2022 e montaram o atual elenco Ceará. O grupo de atletas, inclusive, foi elogiado pelo presidente. “O elenco tem muita qualidade, infelizmente a gente não conseguiu ainda achar uma formação ideal para que esse grupo apresente os resultados que a gente espera", disse.

Sem treinador

A expectativa era de que João Paulo anunciasse o novo treinador do Ceará na coletiva, mas isso não ocorreu. O dirigente disse que ainda não havia fechado com um novo comandante, porém havia conversado com três nomes e um teria recusado por estar com outros projetos.

“Espero que esteja fechando ainda hoje. É um treinador que tenha característica que a gente está precisando, então eu acredito que sábado ele já estará aqui pra fazer o jogo", afirmou o dirigente, admitindo posteriormente que Vagner Mancini é um dos nomes com o qual o clube negocia.

O Diário do Nordeste apurou que Mancini tem um acerto encaminhado com o Ceará e que o anúncio está por detalhes. O vínculo, inclusive, deve se estender até o fim de 2024.