Ceará encaminha acerto com Vagner Mancini

O Ceará está próximo de anunciar Vagner Mancini como novo técnico. O Diário do Nordeste apurou que o treinador e a diretoria do Alvinegro encaminharam acerto no fim da tarde desta terça-feira (29). A contratação deve ser selada nas próximas horas.

Mancini vai ocupar o lugar de Guto Ferreira, demitido nesta terça, após 11 jogos à frente do Vovô. Será a segunda passagem do técnico por Porangabuçu. Ele comandou o time por 159 dias, ficando por 18 jogos na temporada 2011 e obteve 12 vitórias.

O último trabalho de Vagner Mancini foi no América-MG. Ele assumiu o time em 2022 e conseguiu levar o Coelho para a Sul-Americana de 2023. Ele foi demitido em 6 de agosto, devido a má campanha na Série A do Brasileiro, onde o time mineiro é lanterna. Na “Sula”, porém, o treinador conduziu a equipe até as quartas de final.

Até que a contratação seja concretizada, os auxiliares Marcos Valadares e Rodrigo Leitão devem comandar os preparativos do Ceará para a partida de sábado, contra o Criciúma, pela Série B do Brasileiro.