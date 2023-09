Vagner Mancini lamenta empate tardio e reforça confiança no acesso do Ceará: 'sigo acreditando'

Neste último sábado (23), o Ceará enfrentou a Chapecoense e ficou no empate por 1 a 1, jogando fora de casa. O gol de empate do Alvinegro, marcado por Luiz Otávio saiu somente aos 53 minutos da etapa complementar. O técnico do Vovô, Vagner Mancini, citou a partida difícil que sua equipe enfrentou e lamentou a demora para conseguir igualar a partida.

"Não tenha dúvida que foi um jogo muito difícil, porque nós sabíamos que iríamos enfrentar uma equipe que está lutando para sair lá do Z-4 e era importante que a gente saísse na frente do marcador. A gente mostrou uma estratégia falando com os atletas sobre isso, pois nós sabíamos que, se a Chapecoense fizesse o gol na nossa frente, ela se fecharia. E foi exatamente isso que nós vimos no primeiro tempo. Ela sai na frente e se fecha. Nós ainda tivemos um bom volume do lado esquerdo, mas a equipe oscilou bastante. Melhorou um pouco na segunda etapa, chegou ao gol de empate somente nos últimos segundos do jogo e, se tivesse feito o empate antes, talvez, teria muita possibilidade da gente virar o jogo, porque o nosso volume de jogo no segundo tempo foi muito superior ao da Chapecoense. A gente lamenta muito, mas é um ponto somado, que eu espero que seja importante lá na somatória final", disse.

Na próxima rodada, o Ceará recebe o Atlético-GO, no domingo (01), às 18h, na Arena Castelão. Mais uma vez o Vovô enfrentará um adversário que está em posição melhor que a sua e precisará vencer para tirar pontos do rival direto na luta pelo acesso, que, para Vagner Mancini, é difíicil, mas possível.

"Eu sigo acreditando, faltam nove jogos, tem 27 pontos a serem disputados. É difícil sim, e eu disse isso logo que cheguei ao Ceará, mas é importante que todos nós mantenhamos o foco, a concentração e o ânimo, porque ele faz parte do aspecto emocional. Eu vi nesses dois últimos jogos que a equipe sentiu muito emocionalmente, por isso a oscilação. Mas é importante que, daqui pra frente, a gente ajuste, acerte ainda mais, não só o aspecto tático da equipe, que ainda apresenta algumas coisas erradas ou com oscilações, mas também o equilíbrio emocional, que é muito importante quando você está decidindo alguma coisa no futebol e aquilo que você fez lá atrás passa a não ser tão importante agora. O mais importante é a gente escrever uma história bacana nesses últimos nove jogos", ressaltou.

