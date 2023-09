Chapecoense x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Chapecoense e Ceará entram em campo neste sábado (23), às 17h, em jogo válido pela 29ª rodada da Série B. Ainda de olho em continuar vivo na briga pelo acesso, o Vozão encara o Verdão que está na zona de rebaixamento. O confronto acontece na Arena Índio Condá, em Chapecó, Santa Catarina.

O Alvinegro iniciou a rodada na 10ª posição, com 41 pontos, sete a menos que o Novorizontino, time que fecha o G4. A derrota no interior de São Paulo na última rodada quebrou a sequência de duas vitórias seguidas de Vagner Mancini no Ceará. Diante do time catarinense, o Vozão vai pressionado para os duelos decisivos da competição.

Do outro lado, a Chapecoense vive outro drama nos dez jogos finais: a luta contra o rebaixamento. A equipe de Chapecó vem de quatro jogos sem vitória na competição e amarga a 17ª colocação. Na última rodada, o Verdão do Oeste foi derrotado por 2 a 0 para o Sampaio Corrêa, em São Luís, no Maranhão.

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube do Jogada SVM, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES E RETORNOS

Para o compromisso na Arena Condá, Mancini tem desfalques no time por lesão. Michel Macêdo, William Maranhão, Paulo Victor e Chay não são opções para o confronto. Os jogadores estão na capital cearense em tratamento com o Centro de Saúde e Perfomance (CESP) do Alvinegro.

O Ceará não tem jogadores suspensos para o duelo e nem retornos em relação ao time que enfrentou o Novorizontino. O Vozão tem sete jogadores pendurados para a partida: Tiago Pagnussat, Léo Santos, Warley, Willian Formiga, Breno, Nicolas e Danilo Barcelos.

Do outro lado, o time de Claudinei Oliveira tem dois problemas para a partida dentro de casa. O zagueiro Bruno Leonardo tomou o terceiro amarelo e está suspenso. Rodrigo deve ganhar a vaga ao lado de Lucas Freitas. Já o lateral-esquerdo Cristiano segue no período de transição após sofrer lesão na posterior da coxa esquerda.

A Chape conta com seis atletas pendurados para o duelo. A lista é puxada por Alisson Farias, Bruno Vinicius, Dudu Vieira, Felipe Ferreira, Marcinho e Pavani.

VOZÃO FORA DE CASA

Os comandados de Vagner Mancini tentam quebrar uma sequência negativa longe da capital cearense. Há mais de três meses, como visitante, o Ceará não vence seus adversários. O último triunfo foi no dia 6 de junho, quando levou a melhor sobre o Atlético-GO, por 3 a 0, no estádio Antônio Accioly.

De lá para cá, foram oito partidas até aqui, com quatro empates e quatro derrotas. Apesar disso, o Vozão mantém um aproveitamento de 40,5%, o quarto melhor visitante da competição. Sob comando do Alvinegro, Vagner Mancini vai para seu segundo jogo fora de casa.

A derrota para o Novorizontino por 4 a 1, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela rodada 28, apertou ainda mais a possibilidade do acesso ainda nesta temporada. Segundo a UFMG, o time de Porangabuçu tem 5,6% de chance de retorno à elite do futebol nacional nos 10 jogos restantes.

OLHO NO ÍNDIO CONDÁ

A Chapecoense vive momento ruim na Série B, com quatro jogos sem fazer gol e sem vitória. Com cerca de um mês e meio desde seu retorno à equipe, o treinador Claudinei Oliveira vai para seu oitavo jogo no comando. Até aqui, ele teve duas vitórias, dois empates e três derrotas.

“Da minha parte não vai faltar empenho meu e nem dos atletas. Não saí da minha casa, uma temporada que eu vinha muito bem do Vila Nova, para vir para Chapecoense para passar vergonha, ser rebaixado. Eu vim aqui para fazer o meu melhor e vou fazer o melhor nesta semana”, destaca.

O destaque do Furacão do Oeste é o meia-atacante Bruno Nazário que é o artilheiro da equipe na competição com sete gols marcados. Há cinco jogos sem balançar as redes, o jogador de 28 anos já atuou no Botafogo, Vasco e Juventude.

Para chegar ao número mágico dos 45 pontos e escapar da zona de rebaixamento, a Chapecoense tem que somar mais 18 pontos nas 10 partidas. Neste segundo turno, a equipe de Chapecó conseguiu apenas uma vitória, três empates e cinco derrotas nos nove confrontos que teve até aqui.

REENCONTRO DOS TIMES

O duelo em Chapecó marca o 12º encontro entre as equipes na história. Em 11 partidas até aqui, o Ceará tem ampla vantagem, com seis vitórias, contra duas da Chapecoense, além de três empates. Ao longo destes confrontos, o Vozão marcou 17 gols e tomou 9 do adversário de hoje.

Legenda: Jean Carlos e Vitor Gabriel fizeram os gols da partida válida pela 10ª rodada Foto: Kid Junior / SVM

Pelo primeiro turno desta Série B, o Alvinegro bateu o Índio Condá por 2 a 0, na Arena Castelão. Os gols da partida foram marcados por Jean Carlos, de falta, e Vitor Gabriel, já nos acréscimos da partida.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chapecoense: Airton, Ronei, Rodrigo, Lucas Freitas, Mancha; Cazonatti, Pavani, Victor Ferraz, Bruno Nazário, Marcinho e Henrique Dourado. Técnico: Claudinei Oliveira.

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e William Formiga; Léo Santos, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Chrystian Barletta, Erick e Saulo Mineiro. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA | CHAPECOENSE X CEARÁ

Local: Arena Condá, em Chapecó-SC

Data: 23/09/23 (sábado)

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistente 1: Maurício Coelho Silva Penna (RS)

Assistente 2: Lúcio Beiersdorf Flor (RS)

4º árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Assistente do VAR: Helen Aparecida Goncalves Silva Araujo (MG)