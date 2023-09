Após saídas do executivo de futebol e roupeiro, Ceará avalia demissão de dois atletas

A diretoria do Ceará avalia a demissão dos jogadores Willian Maranhão e Sidnei. Ambos tem vínculo com o Vovô se encerrando ao fim de 2023, mas o clube avalia antecipar as saídas do volante e do zagueiro. A decisão deve ser tomada nesta terça-feira, 26.

O assunto deve ser pauta de uma reunião de diretoria marcada para a noite desta terça, 26. No encontro, a cúpula alvinegra também deve debater sobre a temporada 2024, dada a situação improvável de acesso no Campeonato Brasileiro.

A motivação para as possíveis demissões de Maranhão e Sidnei seria um ato extra-campo que não foi bem avaliado internamente.

Saídas

O goleiro Christian, de apenas 21 anos, foi demitido por indisciplina nesta segunda, 25. E o roupeiro do clube, André Marcelino, também foi desligado, após o episódio de uma camisa com patrocinador master errado no jogo contra a Chapecoense.

Além deles, o executivo de futebol do Ceará, Juliano Camargo, deixou o clube, após decisão da diretoria nesta segunda. Ele foi a primeira mudança na reformulação que o clube fará no departamento de futebol para a próxima temporada.