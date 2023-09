Barletta usa uniforme errado em jogo do Ceará contra a Chapecoense

Chrystian Barletta, jogador do Ceará, entrou em campo com uma camisa diferente do restante do time. O uniforme do atacante estava com o patrocinador antigo do clube. O erro foi corrigido durante a parada para hidratação, ainda no primeiro tempo do jogo contra a Chapecoense neste sábado (23), na Arena Condá, em Santa Catarina.

As equipes ficaram no empate de 1 a 1. Giovanni Pavani abriu o placar para a Chape ainda no primeiro tempo. Luiz Otávio empatou o jogo para o Ceará nos minutos finais da partida.

Com o resultado, o Ceará caiu para a 11ª posição na tabela. Já o time catarinense segue na zona de rebaixamento, em 17º lugar. O próximo adversário do Alvinegro será o Atlético-GO, no dia 1 de outubro, no Castelão. A Chape visita o Vila Nova no mesmo dia.