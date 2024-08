Benfica recusa oferta do Corinthians por Arthur Cabral, diz jornalista

O Benfica, de Portugal, recusou oferta de compra do Corinthians por seu atacante Arthur Cabral, revelado pelo Ceará. A informação é o jornalista André Hernan. Segundo ele, em sua rede social, "o clube Português não está de acordo com modelo de negócio".

Em crise financeira, o Timão tentou comprar apenas um percentual do atleta, não a totalidade dos direitos econômicos. Já o clube português desejava recuperar o investimento feito no centroavante no ano passado, quando pagou 20 milhões de euros para tirá-lo da Fiorentina, da Itália.

O Ceará estava de olho em uma negociação de Arthur Cabral. O Vovô é detentor de 2,6% do total de qualquer negociação de venda do atacante, pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, que beneficia os clubes formadores com índice que pode chegar até 5%.

Arthur no Benfica

Arthur Cabral se destacou com a camisa do Ceará na temporada 2018, quando somou 55 jogos e 24 gols. Ele foi negociado com o Palmeiras, mas teve poucas oportunidades no time paulista, sendo negociado em seguida com o Basel, da Suíça.

Após duas temporadas e meia no time suíço, Arthur foi contratado pela Fiorentina, da Itália. Ele chegou ao Benfica, de Portugal, na temporada 2023/24. Com a camisa do time português, são 43 jogos, 11 gols e três assistências.