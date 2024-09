Fortaleza divulga boletim médico com Marinho, Rosseto e Santos; veja detalhes

O Fortaleza divulgou novo boletim médico neste sábado (31) com três jogadores na lista: o goleiro Santos, o volante Rosseto e o atacante Marinho. O trio é desfalque no embate contra o Botafogo, no Engenhão/RJ, pela 25ª rodada da Série A do Brasileiro.

O meia Calebe não aparece na listagem, mas também segue fora da lista de relacionados do técnico Juan Pablo Vojvoda. Nos últimos comunicados, o atleta enfrentava um processo de fortalecimento muscular. A última vez que esteve em campo foi no dia 23 de junho, quando atuou por 10 minutos no empate com o Atlético-MG em 1 a 1, pelo Brasileirão.

Na tabela de classificação, o Fortaleza aparece na liderança com 48 pontos. O Botafogo, com um jogo a mais, é o vice, com 47.

Boletim médico do Fortaleza

Marinho : edema muscular na região posterior da coxa esquerda;

: edema muscular na região posterior da coxa esquerda; Rosseto : edema muscular na panturrilha direita;

: edema muscular na panturrilha direita; Santos: edema muscular na região posterior da coxa direita.