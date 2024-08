Natação nas Paralimpíadas-2024: Carol Santiago é ouro nos 100m costas na classe S12

A nadadora Maria Carolina Santiago conquistou o ouro nos 100m costas pela classe S12, para pessoas com deficiência visual, nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 e entrou para a história ao se tornar a maior medalhista de ouro paralímpica do Brasil. Esta foi a sexta medalha paralímpica da nadadora, sendo a quarta dourada, além de uma prata e um bronze conquistadas em Tóquio 2020.

Com a conquista em Paris, Carol se igualou à velocista Ádria dos Santos como maior medalhista de ouro brasileira em Paralimpíadas e, ainda por cima, quebrou o recorde das Américas na prova, com o tempo de 1min08s23. Em Tóquio, a pernambucana havia ficado com o bronze nos 100m costas. Os ouros vieram nos 50m livre, nos 100m livre e nos 100m peito, com uma prata no revezamento 4x100m livre.

“Tive o privilégio de ter uma francesa na minha série. Então a gente entrou com aquele público gritando e eu fiquei pensando: 'Isso é pra mim, isso é pra mim!'” — brincou Carol: “Confesso que fiquei meio apreensiva ali no final, porque dei minha vida ali. E não sabia se tinha chegado na frente. Aí me avisaram: 'Comemora que você ganhou!'”, disse a multi-medalhista brasileira.

QUERENDO MAIS

Além da conquista deste sábado (31), Carol já disputou os 100m borboleta S13, na última quinta-feira (29), onde terminou na décima posição, numa prova em que não é especialista e na qual compete com atletas com um grau de deficiência visual menor do que o seu. A nordestina ainda retornará as piscinas em outras cinco provas, inclusive defendendo seus títulos conquistados em Tóquio:

Segunda-feira (2) — 50m livre S13

Terça-feira (3) — 200m medley SM13

Quarta-feira (4) — 100m livre S12

Quinta-feira (5) — 100m peito SB12

Quinta-feira (5) — Revezamento 4x100m livre (49 pontos).

*Sob supervisão de Gustavo de Negreiros.